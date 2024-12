Cinemaserietv.it - Guilermo Mariotto, chi ha insultato dietro le quinte di Ballando? La risposta della Carlucci

Si avvicina il Natale, ma alla Rai invece dei regali, arrivano insulti o parolaccele, con destinatario misterioso. Dopo l’ultima puntata dicon le Stelle, ha fatto discutere una frase pronunciata da Guillermole– letteralmente “sta fija de na mignotta” – che tutti hanno sentito. Ma Millyci tiene a spiegare che non era un insulto indirizzato a lei. Fatta questa premessa, sarà avviata una piccola indagine per individuare chi è questo misterioso fijo de na.è quello che vive in una comunità cristiana ultra conservatriceE me cojoniii pic.twitter.com/vm0wrbzIVd— ??? ? (@Katthepolice) December 14, 2024Come scrive Adnkronos infatti, nel ricevere il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia, Millyha spiegato l’insulto non era rivolto a lei e cheaddirittura la chiama “mami”.