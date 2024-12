Metropolitanmagazine.it - Florence Pugh racconta che Hollywood è un posto estenuante per le giovani donne

Leggi su Metropolitanmagazine.it

la sua esperienza nell’industriaiana e afferma che potrebbe essere “davvero“, soprattutto per le. In una nuova intervista, la star hato perché ci sono difficoltà nell’industria cinematografica e perché viene incoraggiata ad alzare la voce. “Ci sono delle linee sottili entro cui ledevono stare“, ha dettoal The Times. “Altrimenti vengono chiamate dive, esigenti, problematiche. E non voglio rientrare negli stereotipi creati da altri. È davveroper una giovane donna essere solo in questo settore, e in realtà in altri settori. Ma sono sempre stata incoraggiata ad avere una voce“.ha anche riflettuto sui ruoli che ha interpretato in carriera, come in Lady Macbeth e Il prodigio, dicendo: “Beh, è ??sempre stato di moda dire a una donna come dovrebbe vivere la sua vita.