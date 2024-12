Panorama.it - Enrico Zoppas, il re delle acque

Con San Benedetto (e altri brand) è leader nelle bevande analcoliche: ecco la storia di un successo industrialeÈ dalla metà degli anni Settanta, cioè da quando appena studente ho cominciato a fare questo mestiere, che le storie di successo degli imprenditori mi affascinano. Quelli erano anni di crisi aziendali e scontri sindacali e io, giovane collaboratore di un quotidiano di provincia, ero spesso costretto a raccontare le vicende di fabbriche chiuse, seguendo mesto i cortei di Cgil, Cisl e Uil. Dunque, quando mi capitava per le mani il caso di un’azienda che invece di tirar giù la serranda la alzava e assumeva lavoratori anziché licenziarli, mi appassionavo. Proprio per questo, a metà degli anni Ottanta, per conto di un mensile economico del gruppo Rusconi che si chiamava Gente Money, mi specializzai nel raccontare storie di imprenditori che ce l’avevano fatta, applicando intuizioni brillanti e riuscendo a macinare un successo dietro l’altro.