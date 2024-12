Iltempo.it - Atalanta ai quarti di Coppa Italia, Cesena travolto 6-1

BERGAMO (ITALPRESS) – Una vittoria più che convincente. L'travolge il6-1 e stacca il pass per idi finale di, in gol Samardzic, De Ketelaere (entrambi doppietta), Zappacosta e Brescianini (di Ceesay il gol ospite). Nulla da fare per la squadra di Mignani che ha faticato durate tutto l'arco della gara. Gian Piero Gasperini ha dato un messaggio ben chiaro sin dalle scelte iniziali, con un turnover ponderato e senza stravolgere nulla: la novità è stato Palestra sulla destra al posto di Bellanova, con Rui Patricio tra i pali per far rifiatare Carnesecchi. In attacco confermato Retegui, con De Ketelaere e Samardzic a supporto: i tre hanno dato spettacolo sin da subito, ma a sbloccare il risultato è stato Zappacosta al 4?, dopo uno scambio in area con Djimsiti.