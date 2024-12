Anteprima24.it - VIDEO/ Gratteri: “Il clan Amato-Pagano addestrava i minori per le estorsioni”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minuti“per le, il, che si occupa die droga, e nel quale il ruolo delle donne era apicale, come quello della reggente, Rosaria, detenuta al 41bis”: lo ha detto il procuratore di Napoli Nicolanel corso di una conferenza stampa. “Su Tik-tok e Instagram – ha detto ancora– ilmostrava orologi d’oro e macchine e barche di lusso, per esternare il suo potere e la sua ricchezza – incassavano 8mila euro al mese dalle– e per dimostrare di essere dei vincenti, per farsi pubblicità”.“Questo è l’elemento nuovo, – ha sottolineato– in Italia la prima mafia che ha utilizzato i social è stata la camorra, mentre i primi al mondo sono i messicani. L’uso dei social adottati dai giovani, quali sono Tik-Tok e Instagram, è proprio finalizzato a rivolgersi ai giovani”.