Stefano De Martino e le corna, la confessione è totale: quattro pesantissime parole

È l'uomo del momento,De. Un successo clamoroso: il suo Affari Tuoi ha toccato punte di sei milioni di spettatori, insomma oggi è probabilmente il volto più seguito della televisione italiana, a soli 35 anni. E ora Desi racconta senza filtri in un'intervista a Vanity Fair, intervista in cui della sua gioventù, delle esperienze sentimentali e dei progetti futuri. Il conduttore di Rai 1 parte dall'infanzia, che ricorda serena, infanzia trascorsa a Torre Annunziata. "Avevo iniziato a giocare a pallone, terzino sinistro. Ma lo avevo fatto solo per integrarmi, ero negato, non mi passavano la palla e quella scelta mi emarginava ancora di più", ricorda con ironia. La vena artistica è sempre stata il suo tratto distintivo, tanto da spingerlo a iscriversi al Liceo Artistico con indirizzo fotografico e grafico.