Ilfattoquotidiano.it - “Sproserei ancora il principe Andrea, rifarei tutto da capo”: Sarah Ferguson difende l’ex marito dopo le accuse sulla spia cinese

scende in campo a difesa del, suo ex, in un momento particolarmente delicato, segnato dallo scandalo per la sua amicizia con Yang Tengbo, accusato di essere unacon il nome in codice “H6“. In un’intervista al Sunday Times, pubblicata sabato 14 dicembre,ha parlato del loro legame profondo, del passato matrimonio e della sua fiducia incrollabile verso, nonostante le difficoltà.“Ero completamente e totalmente innamorata di– ha ricordato la Duchessa -. Loda, al cento per cento. È il migliore, un grande uomo con un grande cuore, ed è gentile. Il nostro matrimonio è stato il giorno più bello della mia vita. Ma quel giorno ho rinunciato al mio anonimato. L’ho fatto perché l’amore conquista. Ècon noi oggi.