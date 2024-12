Gravidanzaonline.it - “Si può assumere pantoprazolo durante la gravidanza?”

Buongiorno dottore, purtroppo soffro di ernia iatale e, prima di rimanere incinta, alternavo periodi senza farmaci a periodi di trattamernto con Pantorc ed Esox one 2. Ora sono incinta al sesto mese.Purtroppo i sintomi dell’ernia sono peggiorati tantissimo e ho un’acidità pazzesca: non riesco assolutamente a dormire, neanche da seduta. Ho provato a prendere Esox One dopo i pasti o il Gastrotuss (sotto consiglio del medico), ma la situazione non è migliorata.Il ginecologo mi ha detto che, vista la sofferenza, potrei ricominciare a prendere il Pantorc 1 volta al giorno, ma io sono preoccupata per i possibili effetti collaterali sul bambino. Potrebbe darmi qualche indicazione?L'articolo “Si puòla?” proviene daOnLine.