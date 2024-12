Pietrangeli racconta l’incidente | Ho avuto paura spero di tornare presto alla mia vita

Leggi su Sportface.it

Non sono giorni facili per Nicola, la leggenda del tennis italiano attualmente ancora ricoverato dopo un incidente domestico che gli è costato la frattura dell’anca destra e un conseguente intervento chirurgico. L’operazione risale a quattro giorni fa ed è perfettamente riuscita, conche ha subito iniziato l’inter riabilitativo presso il Policlico Gemelli. In un’intervista rilasciata all’Adnkronos,hato l’accaduto: “Mi trovavo in casa, erano le 22 circa e inavvertitamente ho inciampato e sono caduto a terra su un fianco, ho avvertito sin da subito un dolore molto forte e sono rimasto immobilizzato a terra -ricorda il vincitore di due Roland Garros-. Hoperché ero solo in casa ma fortunatamente avevo il telefono con me per cui sono riuscito a chiamare il mio amico prof Giorgio Meneschincheri del Gemelli che ha attivato i soccorsi in emergenza e coordinato tutte le fasi del ricovero e dell’attuale percorso in ospedale insieme al prof Giulio Maccauro”.