Ilfattoquotidiano.it - Ottavia Piana fuori dalla grotta entro 48 ore: la speleologa immobilizzata su una barella per risalire in superficie

Si trova ancora dlaAbisso Bueno Fonteno, nel Bergamasco, e secondo le stime del Soccorso Alpino e Speleologicobresciana di 32 anni, riuscirà ad uscire26/48 ore. Il personale sanitario intanto sta costantemente monitorando le sue condizioni, che restano stabili. Le comunicazioni tra l’esterno e l’interno dellasono garantite da un cavo telefonico che i soccorritori hanno posizionato lungo tutto il percorso delle operazioni di soccorso. Alle 8 di questa mattina i soccorritori con lahanno terminato il percorso nel ramo secondario della– non esplorato – per ora ritrovarsi nella parte conosciuta, da cui occorrono circa 2 ore per giungere al ramo principale, e altri 30 minuti per giungere all’uscita. Le tempistiche di movimento sono scandite da un’ora e mezza di trasporto e un’ora di pausa per fornire assistenza sanitaria all’infortunata.