Noinotizie.it - Lions club Lecce Messapia: giovedì concerto di Natale Settima edizione

Leggi su Noinotizie.it

Di seguito il comunicato:Ilrinnova l’invito al settimodi. L’appuntamento è fissato per, 19 dicembre 2024, alle ore 20:00, presso il prestigioso Teatro Apollo. Protagonista della serata sarà la Symphony & Soul – Orchestra Classic, Pop & Blues, diretta dal maestro Lucia Rizzello, con la collaborazione dei maestri Luigi Bisanti e Luigi Botrugno per gli arrangiamenti.La serata sarà presentata da Manuela Sparapano e vedrà la partecipazione di artisti di grande talento: David De Nardi, Eleonora Pascarelli, Domy Siciliano, Maria Lubelli e l’A.M. Family di Elisabetta Guido, che proporranno brani classici di grande successo e composizioni originali, per offrire al pubblico un’esperienza indimenticabile all’insegna dell’arte e della solidarietà.