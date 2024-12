Amica.it - Keira Knightley in Italia: il look da stadio

Avvistata sugli spalti delloGiuseppe Sinigaglia di Como per assistere alla partita Como-Roma,ha optato per unglamour a prova di freddo per sostenere la squadra lombarda.L’attrice ha scelto abito midi con ricami sfilacciati della collezione P/E 2025 di Erdem insieme a giacca in montone oversize. Completa la mise con borsa Chanel, stivali alti in pelle e cappellino in lana. Accompagnata dai colleghi Michael Fassbender e Adrien Brody,ha rubato la scena con il rocke il suo tifo sfegatato.GUARDA LE FOTOSplendida: le foto più belle della diva di cinema e moda Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATAin: ildaAmica.