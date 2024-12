Il martedì nero di Trenitalia | sito e app down impossibile cercare treni acquistare o modificare biglietti

Leggi su Open.online

per i le ferrovie, dopo che il deputato leghista ha imputato l’assenza dei suoi colleghi durante il discorso in Aula di Giorgia Meloni ai ritardi dei. Dalle 15 del 7 dicembre. ile l’app dinon permettono di eseguire la ricerca deiné di. I portali dell’azienda sonoper un problema tecnico che rende impossibili le prenotazioni, nella settimana che precede le festività natalizie. Convogli e stazioni iniziano già a saturarsi di viaggiatori e turisti, ma anche pendolari e lavoratori che torneranno dalle proprie famiglie per trascorrere le vacanze. I problemi sulhanno creato tantissimi disagi, non solo a chi era già in possesso di un biglietto ma soprattutto per chi doveva ancora acquistarlo per viaggiare in giornata.