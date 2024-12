.com - Calcio a cinque / Coppa Italia, tutte le finali 2025 al Palatriccoli di Jesi

Dal 19 al 23 marzola 39° edizione dellaItaia serie A oltre al tricolore Serie A2 Élite, Serie A2, Serie B, Under 19 e Serie C. La soddisfazione del Vicesindaco e Assessore allo Sport del Comune diSamuele Animali, 17 dicembre 2024 – La 39° edizione delladi Serie A disi disputerà a, al, che ospiterà anche le altredella Serie A2 Élite, Serie A2, Serie B, Under 19 e Serie C, dal dal 19 al 23 marzo.AnimaliGrande soddisfazione del Vicesindaco e Assessore allo Sport del Comune diSamuele Animali: “Seha dato i natali a tanti campioni è anche perché negli anni ha saputo essere una città a misura di sportivo, una passione che viene alimentata anche da eventi come questo. Ringraziamo la Divisionea 5 per averci concesso questa opportunità”.