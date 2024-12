Isaechia.it - Striscia la Notizia, nuovo Tapiro d’Oro per Guillermo Mariotto dopo il fuori onda a Ballando con le Stelle 19: “A chi si riferiva con quel ‘figlia de na mign*tta’?”

Non accenna a placarsi la bufera intorno al controverso giudice dicon le, chela sua improvvisa uscita di scena nel corso della prima semifinale del programma, sabato sera è tornato ad occupare il suo posto in giuria, accanto a Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino (QUI per leggere il resoconto della puntata)La puntata si è aperta con la sedia divuota e la spiegazione della padrona di casa di ciò che è avvenuto nel corso dell’ultima puntata, per poi introdurreil giudice, che é entrato in studio attraverso un led dorato posto al centro dello studio.Proprio poco prima di fare il suo ingresso, però, si è sentito il giudice esclamare “che figlia de na mi**otta”. Le parole disono state subito intercettate dalaè Valerio Staffelli, al termine della puntata ha prontamente raggiuntoper chiedergli delucidazioni in merito alla sua discussa frase.