Sport.quotidiano.net - Promozione. Il Casumaro fa valere il fattore campo. Due reti e tre punti contro il Petroniano

1 Ilsfrutta il turno casalingo a spese di un coriaceo, tred’oro, che permettono agli uomini di Rambaldi di mettere fieno in cascina e tenere a distanza la zona pericolosa della classifica. Debutto tra i rossoblù del nuovo acquisto Slimani, che si è rivelato azzeccato: l’attaccante ex Sant’Agostino è stato decisivo, autore di un gol e ha conquistato un calcio di rigore. I centesi sbloccano il risultato subito in avvio: Slimani se ne va in slalom, conquista il fondo e converge a centro area, ed è atterrato al momento di concludere: rigore. Sul dischetto va Benini, il capitano non trema, spiazza il portiere e trasforma. Al 15’ è ilche beneficia di un calcio di rigore, provocato dal difensore centrale Farina. Incaricato della trasformazione è Tonelli, il giocatore più esperto e rappresentativo della formazione bolognese, dagli undici metri si fa ipnotizzare da Saccenti, bravo a intuire e a respingere.