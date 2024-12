Ottavia Piana la speleologa intrappolata per la seconda volta nella grotta Abisso Bueno Forteno | L’esplosivo per liberarla

Leggi su Open.online

È lachefinisceFonteno. I soccorritori l’hanno raggiunta nel pomeriggio di ieri 15 dicembre e i soccorsi stanno proseguendo per tutta la notte. Ma ci vorrà tempo, molto tempo. Si parla di cinque giorni e della possibilità di utilizzare. Anche perché è seriamente ferita: ha entrambe le ossa delle caviglie spezzate. La 33enne di Adro, segretaria nell’azienda di famiglia, è caduta per cinque metri mentre si trovava in una zona inesplorata. Oraci sono otto gradi. Ma è alta l’umidità. Il soccorso alpino ha installato un cavo di 3 chilometri per le comunicazioni.LaL’è lapiù estesa della Bergamasca. È caratterizzata da grotte, canyon, e pareti verticali e ha una lunghezza complessiva di 19 chilometri.