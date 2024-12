Nba | Doncic straripante a San Francisco ok Lakers e Knicks

Leggi su Sportface.it

Dopo qualche settimana di stop sembra essere tornato Lukain formato mvp. Quarta partita da 30+ punti nelle ultime sei per il 77 di Dallas (17-9), che trascina i suoi in casa di Golden State (14-11) con una tripla doppia doppia da 45 punti, 11 rimbalzi e 13 assist per il 143-133 finale. +18 di plus/minus per lo sloveno, che tira con il 70% dal campo (16/23) in 38 minuti sul parquet del Chase Center di San. Bene anche l’ex Klay Thompson con 29 punti e il 64% da tre punti (7/11). 21 punti e 8 assist per Kyrie Irving. Sponda Warriors, non servono i 29 di Andrew Wiggins e i 26 con 10 assist di Steph Curry per evitare l’ottava sconfitta nelle ultime dieci. La seconda grande prestazione della notte è di Anthony Davis. Il lungo dei(14-12) chiude con 40 punti e 16 rimbalzi nella vittoria con Memphis (18-9) 116-110.