Mister Movie | Sanremo 2025 Selvaggia Lucarelli conduce il Dopo Festival insieme a Cattelan

Sanremo 2025, Selvaggia Lucarelli conduce il Dopo Festival insieme a Cattelan

L'ultima indiscrezione riguardante il mondo della televisione ha sollevato un'interessante possibilità per il Dopo Festival di Sanremo 2025. Secondo quanto riportato ieri da Rossella Erra durante il programma 'Citofonare Rai2', sembra che Selvaggia Lucarelli sia in trattativa per affiancare Alessandro Cattelan alla conduzione del Dopo Festival per Sanremo 2025. L'indiscrezione, considerata attendibile dalle fonti vicine all'organizzazione del Festival, potrebbe portare una ventata di freschezza e dinamismo al tradizionale contenitore post-serata. Selvaggia Lucarelli, giornalista e personaggio televisivo noto per il suo carattere pungente e la sua penna acuta, è una presenza che non lascia indifferenti.