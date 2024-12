Mistermovie.it - Mister Movie | Il teaser trailer di Asterix e Obélix: The Big Fight anticipa la serie animata di Netflix

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.ha finalmente rivelato ilufficiale di Astérix and: The Big, la nuovafantasy che debutterà nella primavera del 2025. Ambientata nell’antica Roma, questapromette di portare in vita le avventure epiche dei celebri eroi galli, Astérix e.La Trama e: The BigAstérix and: The Bigracconta la disperata lotta di un villaggio gallo indipendente contro l’Impero Romano, determinato a conquistarlo. La sinossi ufficiale dello show animato recita: “Roma è disperata per conquistare l’ultimo villaggio indipendente in Gallia e la casa die Obelix. Il segreto della superiorità in battaglia dei Galli è una pozione magica, ma quando il mastro pozionista perde la memoria, gli abitanti del villaggio sono abbandonati a se stessi contro la potenza di Roma”.