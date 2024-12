Mistermovie.it - Mister Movie | Come sarà la Trama dei Nuovi episodi di Malcolm in the Middle 2025?

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.I fan della sitcomin thepossono finalmente gioire: Disney+ ha annunciato il revival della serie con una stagione limitata di quattro, che debutterà a gennaio, in occasione del 25° anniversario della sua prima trasmissione su FOX. Il progetto segna il ritorno di una delle famiglie più amate della televisione, i Wilkerson, con un cast che promette di regalare nostalgia e sorprese.Una Reunion Attesissima perin thedelLa nuova miniserie si concentrerà sui genitori Hal e Lois, interpretati rispettivamente da Bryan Cranston e Jane Kaczmarek, che celebreranno il loro 40° anniversario di matrimonio. Frankie Muniz, che ha dato vita al geniale e sfrontato, tornerà con un nuovo ruolo da adulto:presente insieme alla moglie e alla figlia, anche se il casting per quest’ultima è ancora in corso.