Sport.quotidiano.net - Inter, il bivio del cuore è un esame. Inzaghi deve battere la sua Lazio: "Non sarà mai una partita normale»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Sei giorni senza partite e quasi quasi sembra strano. Dal martedì di Coppa al lunedì di campionato, per l’. Nel menù del calcio spezzatino, il “monday night“ prevede un piatto romano., stasera all’Olimpico e in chiaro su Dazn, pietanza da scudetto in un campionato dove le pretendenti sono numericamente tornate prossime agli anni Novanta, quelli delle “sette sorelle“. Atalanta e Napoli hanno fatto il loro, la Fiorentina ha perso e all’appello mancano le due che giocheranno oggi, una contro l’altra. Simoneaffronta la realtà che è stata casa per ventidue anni. "Non potrà mai essere unacome le altre", ha detto ieri.ancora più strana delle altre tre volte in cui ha guidato l’contro i biancocelesti (agli annali due sconfitte e una vittoria). In palio c’è la possibilità di essere ancora potenzialmente in vetta, assieme all’Atalanta.