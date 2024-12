Lanotiziagiornale.it - Il cambiamento climatico peggiora: il riscaldamento del Mediterraneo aumenta il rischio di tsunami devastanti

Se non fosse abbastanza chiaro, ilè una vera e propria emergenza. Ilglobale, infatti, potrebbere significativamente la pericolosità deglinelnei prossimi decenni. Questo è quanto emerge da due studi appena pubblicati sulla rivista internazionale Scientific Reports dal titolo Including sea-level rise and vertical land movements in probabilistichazard assessment for the Mediterranean Sea e nel volume edito dalla Elsevier intitolato ProbabilisticHazard and Risk Analysis, a cui hanno collaborato i ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).I risultati, frutto dei progetti europei Savemedcoasts2 e TSUMAPS-NEAM coordinati dall’INGV, evidenziano che il previsto aumento del livello del mare causato dalglobale, combinato con i movimenti geologici costieri, potrebbe potenzialmente accrescere ilper oltre 150 milioni di persone che vivono in quest’area.