Lanazione.it - Elezioni regionali Ordine delle professioni sanitarie, domani si vota ad Arezzo

Leggi su Lanazione.it

, 16 dicembre 2024 –siadOrsini (lista InnovaCare): “Più iniziative per valorizzare questo territorio"martedì 17 dicembre si vita ad(presso l’ospedale San Donato, dalle ore 11 alle ore 17) per il rinnovocariche del consiglio direttivo dell’, il più numeroso della Toscana con 18 albi professionali e circa 7000 iscritti. "è unarealtà più importanti con professionalità da valorizzare. E' necessario avvicinare l'agli iscritti usando modalità innovative. Unche rappresenta ben sei provincie non può permettersi di promuovere iniziative solo nel capoluogo regionale ma deve coinvolgere ogni singola realtà territoriale della Toscana” afferma Riccardo Orsini, referente della lista InnovaCare, con un messaggio rivolto aisti sanitari che saranno chiamati a eleggere i 13 componenti del Consiglio e il collegio dei revisori dei conti.