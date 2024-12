Iodonna.it - Come cambia il Natale a tavola reinterpretato dalle nuove generazioni? Lo abbiamo chiesto a due esperte

Ilè sinonimo diimbandita con intorno tre diverse. Dalla pasta ripiena del centro-nord,agnolotti e tortellini, passando dal cappone e l’agnello del centro, fino alle zeppole e gli struffoli del sud. Regione che vai, tradizione che trovi. Eppure, da una generazione all’altra, anche i grandi classici della cucina italiana, subiscono qualche variazione. Spesso all’insegna dell’healty. Il motivo? Loa due. Sette consigli per arrivare in forma alX Leggi anche ›delle feste, 5 dettagli speciali per il2024 Piatti della tradizione:a confronto«Dai più agée ai più giovani, tutti amano seguire la tradizione.