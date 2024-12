Oasport.it - Calcio, la vincente di Italia-Germania ospiterà le Finals di Nations League nel 2025

Leggi su Oasport.it

Al termine della riunione del Comitato Esecutivo andata in scena questa mattina a Losanna, la UEFA ha ufficializzato quale sarà la sede dellediin programma a giugno. Le fasi finali della manifestazione continentale si disputeranno in casa delladel quarto di finale tra(andata il 20 marzo a Milano, ritorno il 23 marzo a Dortmund).Nel caso in cui fossero gli Azzurri ad avere la meglio sui tedeschi nel doppio confronto, le semifinali (4-5 giugno) e la finalissima (8 giugno, ore 20.45) disi giocherebbero allo Juventus Stadium di Torino mentre la finale per il terzo posto verrebbe organizzata sul campo dello Stadio Olimpico Grande Torino. Laha designato invece Monaco e Stoccarda come eventuali sedi per ospitare le