Innon stannosolo l'esercito di Kiev, quello die persino quello nordcoreano. Sul territorio ucraino è da segnalare la vasta presenza di più di 20mila mercenari internazionali. All'inizio - ovvero a febbraio 2022 - si trattava principalmente di militari anglosassoni. Ma ora sono per la maggior parte latini. Circostanza che sta creando non poche tensioni all'interno delle forze armate. “Ci sono latini nel tuo battaglione?” ha domandato Viper, un britannico arruolato da circa un anno che ha appena perso una gamba a seguito di “una missione iniziata e finita male”. Il suo interlocutore - di cittadinanza- ha scosso la testa. Entrambi, come riporta il Fatto Quotidiano, si trovano ricoverati in una clinica per farsi curare. "Allora vengo con voi non appena mi mettono la protesi", ha aggiunto Viper.