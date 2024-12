Ilrestodelcarlino.it - Tra Valsa e Piacenza è il derby delle deluse

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Inizia il girone di ritorno e inizia con un match difficile, se l’intento è quello di riprendersi dalla batosta con Milano, ma anche utile, perché dall’altra parte della rete ci sarà l’altra delusa del girone d’andata, forse quella che ha ottenuto meno in rapporto al mercato e alle aspettative, la Gas Sales Bluenergy. Nella partita che aprì le ostilità in SuperLega Modena ebbe di che recriminare con se stessa, perché in un match nel quale aveva avuto l’occasione d’oro di portarsi a set point nel terzo parziale ed era stata avanti 3-8 nel quarto, non era riuscita a muovere la classifica. Una classifica che, col passaregiornate, si è fatta deludente per entrambe: Modena è ottava, sopravanzata da Milano e Cisterna, davanti alle quattro squadre che è riuscita a battere (il quinto successo è arrivato con la Rana Verona), ma dietro a tutte le altre;, che doveva essere la terza incomoda tra Perugia e Trento, è scivolata al quinto posto, dietro anche a Civitanova e Verona e già distante 9 punti dalla vetta.