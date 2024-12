Formiche.net - No alla riforma Calderoli, ma ragioniamo (seriamente) di autonomia. Parla De Maria (Pd)

Lasull’differenziata che porta la firma di Roberto“va tolta dal tavolo perché divide il Paese”, ma d’altra parte questo non deve “precludere un ragionamento sulla valorizzazione dell’regionale”. Andrea Deè uno di queimentari del Partito democratico che, alle chiusure pregiudiziali, preferisce il ragionamento di merito. Non a caso, ai tempi dellaRenzi, fu uno dei più attivi nella promozione del sì. Ora, però, come dice a Formiche.net, è in gioco “l’indebolimento dell’assetto istituzionale del Paese”.L’Ok della Cassazione al referendum sull’differenziata che cosa rappresenta?Che si possa svolgere il referendum sull’differenziata mi sembra una cosa positiva, consentirà ai cittadini di esprimersi. Anche a seguito di questo pronunciamento abbiamo chiestomaggioranza di fermarsi e casomai di tornare a ragionare insieme su un vero progetto diDifferenziata che parta dai livelli essenziali di prestazione, che unisca il Paese e non lo divida.