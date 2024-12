Marotta ha deciso | all in sul nuovo difensore

Leggi su Sportface.it

Beppesembra averla prossima mossa per rinforzare l’Inter: sarà in difesa, dove c’è da svecchiare il repartoL’Inter riflette sulle prossime mosse di mercato. A ben vedere la squadra attualmente affidata a Simone Inzaghi non sembra avere punti deboli. C’è già chi è pronto a scommettere che a gennaio non ci saranno operazioni in entrata, mentre in estate tutto dipenderà dalle uscite. A ben vedere però c’è un reparto che più degli altri ha bisogno di innesti. Ed è la difesa.Il perché è presto detto: basta guardare l’età media e i diversi acciacchi arrivati durante questa stagione ad alcuni protagonisti del pacchetto arretrato. In almeno tre sono over 30 come De Vrij, Acerbi e Darmian. Va svecchiato un reparto che inizia a sentire gli scricchiolii della carta d’identità. L’ex Sassuolo sta dando forfait in maniera costante.