Mariotto… vergogna! Ballando con le Stelle Sonia Bruganelli choc | la stoccata dopo il ritorno del giudice

È bufera sucon le. A far discutere ildi Guillermo Mariotto nel programma di Rai Uno.due settimane di indiscrezioni, ieri Mariotto ha ripreso il suo posto dietro il bancone della giuria, vicino a Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni. Tutto perdonato, nonostante l’episodio controverso avvenuto il 30 novembre, quando lo stilista abbandonò gli studi durante la diretta insieme ad Amanda Lear e ad alcuni ballerini. Nessuna sanzione è stata imposta dalla Rai, mentre Mariotto si è giustificato con il troppo stress.Milly Carlucci, pur accogliendolo nuovamente con un sorriso, gli ha rivolto un avvertimento chiaro: d’ora in poi sarà necessario mantenere un comportamento più professionale. Tuttavia, sul web e tra il pubblico è scoppiata una polemica accesa, alimentata anche dai commenti al vetriolo di, ex concorrente di questa edizione dello show.