Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 20 km Davos 2024 in DIRETTA: sfida stellare Niskanen-Nyenget!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:23! Passa agli 11.3 e paga 0?4 da. CHE GARA!12:23 Mamma mia quanto ha perso Klaebo, ai 9.3 paga 22?1 ed è quarto, 8? dietro a Lapalus.12:22 Lapalus tiene bene ai 11.3km, è in corsa per il podio anche il francese insieme a Poromaa, Klaebo e quasi tutti i norvegesi.12:21 AMUNDSEN! Che crollo per lui, addirittura dietro a Valnes ai 9.3, paga 29?2. Ne ha persi 12? dal compagno di squadra.12:21 Il giovane Ree (NOR) perde ai 5.2, è a +19?.12:20 C’è eccome! Paga appena 2?4 da. Che!12:19 Attendiamoai 9.3 per capire se è ancora in gara per la vittoria.12:18 Lapalus perde ancora da, persi 7?, è a +15?.12:17 Golberg a +20? ai 7.2.12:17passa ai 9.3, continua a guadagnare su tutti.12:16 Poromaa! C’è anche lo svedese oggi.