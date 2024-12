Ilnapolista.it - Italiano risponde a Pradé: «Ha esagerato. Esulto così in tutte le vittorie»

Botta e risposta tra il dirigente della Fiorentina Daniele Pradè e il tecnico del Bologna Vincenzo. Pradè era intervenuto dalla pancia del Dall’Ara ai microfoni di Dazn, al termine della sconfitta contro il Bologna parlando proprio dell’ex collaboratore: «Non mi è piaciuto per niente l’atteggiamento didi fronte ai nostri tifosi. Insieme abbiamo condiviso gioie e dolori e l’ho trovata una grandissima mancanza di rispetto. Ho capito tante cose dell’uomo. Non ho avuto modo di incontraree non lo vorrei neanche incontrare.»Dopo la gara contro la Fiorentina,ha commentato le frasi di Pradè: «Intanto mi unisco alle condoglianze per Raffaele Palladino, sia da parte mia, da parte dello staff. Nelle ultime partite ho sempre fatto la stessa cosa: la soddisfazione la lascio ai giocatori e io rientro.