Coppa del Mondo di Parabiathlon | l’Italia realizza un’ottima gara all’esordio assoluto in Finlandia

Leggi su Ilfaroonline.it

Vuokatti, 15 dicembre 2024 – Buona la prima. Si può sintetizzare così la prima tappa dideldi, che si è chiusa oggi con lasprint a Vuokatti, in: una tre giorni che segna l’esordio degli atleti FISIP nella disciplina.Due i protagonisti delle gare, Marco Pisani (atleta sitting) e Cristian Toninelli (atleta standing), entrambi rappresentanti anche della nazionale di sci nordico, accompagnati dal responsabile tecnico Paolo Marchetti, con Fabio Maj (primo allenatore), Alessio Giancola (tecnico) e Fabio Bertenghi (massoterapista).“Siamo veramente soddisfatti di questa prima uscita e prima esperienza – dichiara Paolo Marchetti, il responsabile tecnico della nazionale. Abbiamo margine per crescere, abbiamo solo iniziato a misurarci in un contesto nuovo.”La prima competizione giovedì, con unasprint da 7,5 km: 15° Toninelli, 18° Pisani.