Secoloditalia.it - Atreju, l’intervista a Graziella Quattrocchi: “Le parole di mio fratello hanno unito l’Italia” (video)

“Una fortissima emozione essere qui come sempre, ricordare Fabrizio per me è sempre importante”, ha detto, sorella della medaglia d’oro al valore civile Fabrizio, ucciso dagli estremisti islamici nel 2004 mentre si trovava in Iraq, parlando al Secolo d’Italia nel corso di, nel corso della kermesse di FdI, ha presentato il libro su Fabrizio, scritto insieme al giornalista Raffaele Panizza, che nel titolo richiama la frase che pronunciò davanti ai suoi assassini prima di essere giustiziato: “Vi faccio vedere. Chi era Fabrizio, mio”.ci ha rivelato che sarebbe “contenta” qualcuno decidesse di raccontare la storia di Fabrizio in un film per “far conoscere la storia di Fabrizio e quel che è successo veramente, soprattutto ai giovani”, visto che dalla sua uccisione sono passati 20 anni.