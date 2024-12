Lopinionista.it - Urso alla Giornata nazionale dello spazio

Leggi su Lopinionista.it

ROMA – Lunedì 16 dicembre, alle 9.30, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati si svolgerà il convegno “”. Messaggio di saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Apre i lavori Luciano Violante, Presidente dell’Associazione Futuri probabili, Presidente della Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine Ets.Concluderà il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Autorità per il coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali, Adolfo(foto). L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv.L'articoloL'Opinionista.