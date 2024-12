Spettacolo.periodicodaily.com - STILL CHARLES presenta il suo nuovo singolo “AMORETABACCO”

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

Scopri “”, ildiche esplora le relazioni e la malinconia, uscito ieri 13 dicembre.Il Ritorno di: “”Venerdì 13 dicembre 2024, il giovane e talentuoso artista indie-rocktorna con una nuova e intensa proposta musicale: il”, uscito per Universal Music Italia/EMI Records. Questo brano sicome un’esperienza sonora unica, un viaggio emozionale che esplora il senso di smarrimento e inadeguatezza che spesso accompagna le relazioni e, più in generale, la vita stessa.Una Traccia Introspettiva e Senza Filtri“” è un pezzo dal carattere introspettivo, dove la musica racconta senza filtri la confusione e la solitudine che spesso caratterizzano l’esistenza. Con un velo di malinconia, la canzone trasmette anche una forza travolgente, come se invitasse l’ascoltatore a vivere “forte”, a ricominciare da capo e a lanciarsi in nuove avventure con energia e determinazione.