Ilveggente.it - Rayo Vallecano-Real Madrid, Liga: streaming, formazioni, pronostico

Leggi su Ilveggente.it

è una partita valida per la diciassettesima giornata dellae si gioca sabato alle 21:00: probabili, diretta tv e.Una settimana dolceamara per il: che sì ha vinto contro l’Atalanta in Champions League, dimostrando, nonostante una bella sofferenza, di essere una squadra fortissima, trascinata dai suoi campioni. Però, l’amaro, arriva dall’infortunio di Mbappé che darà forfait per il match di questa sera.(Lapresse) – Ilveggente.itAncelotti ieri in conferenza stampa ha detto che il giocatore partirà con il resto dei compagni in vista della Coppa Intercontinentale e che forse potrebbe fare anche qualche minuto: ma è evidente che dentro ilnessuno vuole rischiare nulla.