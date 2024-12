Cinemaserietv.it - Natale in Casa Cupiello (1977) in streaming

La commediain, nella versione tv del, con Eduardo De Filippo, è disponibile insu Raiplay a questo link, in buona qualità.Regia: Eduardo De FilippoGenere: CommediaAnno:Paese di produzione: ItaliaAttori: Eduardo De Filippo, Luca De Filippo, Pupella Maggio, Gino Maringola, Lina Sastri, Luigi Uzzo, Marzio Onorato, Marina Confalone, Marisa Laurito.Durata: 131 minutiDistribuzione: RaiLa trama diinracconta le vicissitudini della famigliaimpegnata con i preparativi per la vigilia di, a Napoli, agli inizi del ‘900. Lucasi dedica al suo presepe artigianale, ma nessuno gli dà soddisfazione. Sua moglie Concetta cerca di far quadrare i conti – soprattutto con le spese diin vista – e di tenere la serenità in famiglia.