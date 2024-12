Oasport.it - LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Hochfilzen 2024 in DIRETTA: iniziata la gara!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPOLIGONO 1/4 – Si spara!GIRO 1/5 Sta per concludersi il 1° giro, Giacomel a 42? dalla testa insieme a Jacquelin, Wright e Ponsiluoma. Fondamentale non sbagliare a terra! Davanti Bø sempre con quei 5? di margine.GIRO 1/5 Sono sei i secondi tra Bø e gli inseguitori. Partenza convincente di Giacomel che resta a 43? e si riporta su Wright. Lui a tirare il gruppetto dalla 10^ alla 14^. Poi Hofer a 15? dal compagno di squadra.GIRO 1/5 – Partiti Giacomel, Hofer e Bionaz. Davanti ha 4/5? di margine a occhio Johannes Bø su Laegreid, Strømsheim e Claude. Verosimilmente si riporteranno sotto.LA!14:42 Ricordiamo anche il format: cinque giri da 2.5km e quattro poligoni da affrontare.14:41 Di seguito vi ricordiamo l’ordine di partenza fino al 24°, Tarjei Bø:1 BOE Johannes Thingnes NOR 0:002 LAEGREID Sturla Holm NOR 0:043 CLAUDE Fabien FRA 0:074 STROEMSHEIM Endre NOR 0:075 SOERUM Vebjoern NOR 0:206 SAMUELSSON Sebastian SWE 0:217 ULDAL Martin NOR 0:228 NAWRATH Philipp GER 0:229 HARTWEG Niklas SUI 0:3310 b WRIGHT Campbell USA 0:4111 GIACOMEL Tommaso ITA 0:4312 PONSILUOMA Martin SWE 0:4313 PERROT Eric FRA 0:4514 JACQUELIN Emilien FRA 0:4915 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 0:5916 HOFER Lukas ITA 0:5917 STRELOW Justus GER 1:0018 LANGER Thierry BEL 1:0119 FINELLO Jeremy SUI 1:0220 TODEV Blagoy BUL 1:0821 FAK Jakov SLO 1:1122 BIONAZ Didier ITA 1:1223 NELIN Jesper SWE 1:1324 BOE Tarjei NOR 1:1314:38 Oltre all’undicesimo posto, arrivato con due errori e tanto rammarico per Tommaso Giacomel, la sprint ha visto una grande Italia.