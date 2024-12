Sport.quotidiano.net - Inter: auguri di Natale e ambizioni future tra scudetto e Champions League

La cena natalizia dell’è stata l’occasione per gli. Die per il futuro. Un in bocca al lupo a sé stessi, guardando avanti. A un 2025 che, nelle speranze e nelle intenzioni di dirigenza, tecnico e giocatori, dovrà ripercorrere le orme dell’anno solare in chiusura. Passerà alla storia, il 2024, come l’anno del ventesimo, vinto aritmeticamente in occasione del derby di Milano. Come migliorare? Facendo ancora di più in Europa, dove l’è uscita agli ottavi di finale contro l’Atletico Madrid e ora a quegli stessi ottavi punta a qualificarsi direttamente, con la nuova formula della, andando però più avanti nel cammino. "Sappiamo che la festa diè la festa della famiglia e noi lo siamo - ha detto ieri sera il presidente Beppe Marotta nella pancia di San Siro, dove si è svolta la serata presentata dal palco dall’ista doc Elenoire Casalegno -.