Inter-news.it - Inter-Atalanta 13-0 nel 2024 ma l’anno verità è il 2025: sfida totale!

si candida a essere lapiùessante delcalcistico italiano, partendo da molto lontano. L’attuale capolista della Serie A, guidata dall’ex Gasperini, sarà la vera antagonista dell’di Inzaghi su più livelli? E uno va dato sguardo anche dietro le quinte.MILANO – Giovedì 2 gennaioinizierà ufficialmente il nuovo anno solare nerazzurro. E si scenderà subito in campo. In calendario, come noto, la Semifinale di Supercoppa Italiana a Riad (Arabia Saudita). In campo due nerazzurre al prezzo di una. L’campione d’Italia in carica della Serie A, allenata da Simone Inzaghi, ex di turno da calciatore. Contro l’, finalista perdente della Coppa Italia, guidata da Gian Piero Gasperini, a sua volta exda allenatore. Unanellaper tutti i protagonisti.