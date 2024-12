Ilfattoquotidiano.it - “Ho guardato in faccia mio marito e mi sono accorta che aveva qualcosa di diverso: era un tumore alla lingua, ecco da cosa l’ho capito”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Durante la pandemia, ovviamente, si tendeva a mantenere le distanze. Solo più tardi, quando siamo andati in vacanza con la nostra roulotte e ci siamo trovati a stretto contatto, seduti, ho notato quanto il viso di Stuart fosse asimmetrico“. Con queste parole, Carol Kingston racconta come ha scoperto ildel, Stuart, un ex insegnante di 67 anni. Un’osservazione apparentemente banale, ma che si è rivelata fondamentale per la diagnosi precoce e la guarigione di Stuart: “Avevo anche problemi a deglutire”, aggiunge Stuart, “ma non ci avevo dato troppo peso”, ricorda l’uomo al Daily Mail. Fortunatamente, Carol ha insistito affinché ilsi facesse visitare da un medico: “Il medico ha subito organizzato una PET urgente”, ricorda Stuart. “Le immagini hanno rivelato la presenza di una massa cancerosabase della”.