Guy Pearce rivela il triste motivo per cui non ha mai più lavorato con Christopher Nolan

Leggi su Cinefilos.it

Guyilper cui non ha mai piùconha esordito alla regia nel 1998 con Following, ma è stato il suo secondo film, Memento del 2000, a fargli guadagnare il plauso internazionale. Il film psicologico neo-noir aveva come protagonista Guy, ma l’attore ha ammesso di non essersi mai riunito con il regista per un.Durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair per promuovere il suo ultimo film, il dramma storico acclamato dalla critica The Brutalist, l’attore ha ancheto ilper cui non ha piùcondopo il film nominato agli Oscar. Nel frattempo, l’attore ha recitato in diversi film acclamati dalla critica e ha vinto un Primetime Emmy per il suo ruolo nella serie limitata Mildred Pierce, diretta da Kate Winslet, ed è entrato a far parte del MCU nel 2013 con Iron Man 3.