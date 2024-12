Ilnapolista.it - Giuntoli: «La proprietà è molto ambiziosa, ma consapevole. Stiamo mettendo a posto diverse cose»

Il Football Director della Juventus Cristianoè stato intervistato da Dazn. Le sue parole:Avete perso tanti punti contro squadre della parte destra della classifica. Ti aspettavi questo passo che manca nel consolidare la mentalità di questa squadra?«No, mi aspettavo di avere delle difficoltà, sicuramente siamo una squadragiovane, tutta nuova, un modo di fare calcio totalmente differente dal passato. E’ chiaro che non contavo di avere tante assenze in tutte le partite. Oggi dobbiamo cercare di invertire una tendenza e ci proveremo in tutti i modi, non sarà facile, ma ci proveremo in tutti i modi». Cosa è mancato contro le piccole dopo le grandi notti di Champions? Queste partite forse vanno ammazzate.«Stimoil mister che ogni volta non vuole alibi, però quando una squadra conta dai 7 ai 9 calciatori assenti per due mesi-due mesi e mezzo, non potendo fare rotazioni, credo che gran parte del merito sia dovuto alla mancanza di alternative che il mister ha avuto, semplicemente quello».