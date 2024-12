Formiche.net - Zuckerberg-Bezos, ecco come le Big Tech si riavvicinano a Trump

Dopo Mark, anche Jeff. In vista della cerimonia di insediamento di Donald, anche il proprietario di Amazon e del Washington Post ha deciso di mettere mano al portafogli per una donazione al fondo inaugurale. Stessa cifra del ceo di Meta, un milione di dollari, per un motivo identico, dimostrare al presidente tutto l’interesse a collaborare. Tuttavia,sono mesi che si sta riposizionando, mentre l’avvicinamento diè sicuramente un’interessante novità.lo aveva avvisato più volte qualora i suoi mezzi – Facebook, su tutti – avessero influenzato in qualche modo le elezioni, arrivando persino ad augurargli il carcere. Ma da quando ha vinto le elezioni, è cambiato tutto. Addirittura c’è stata una cena dia Mar-a-Lago organizzata per cercare di costruire una relazione proficua.