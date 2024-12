Calciomercato.it - Vento del Saud, l’effetto Ranieri ribalta la Roma: come sir Claudio ha cambiato presente e futuro

Leggi su Calciomercato.it

Il nuovo tecnico edirigente giallorosso ha dato fiducia e lanciato il terzino arabo facendo rinascere tanti altri calciatori: ora le prospettive cambianoEffetto. Si può tranquillamente definire così quello che laha creato nello spazio di meno di un mese, in particolare negli ultimi cinque giorni. E che ha portato i giallorossi a vincere due partite di filanon accadeva da aprile, il derby con la Lazio più la gara di San Siro col Milan in Europa League. Allo stesso modo a segnare almeno tre gol in due partite consecutivenon accadeva invece addirittura da febbraio 2024, quasi un anno fa (Monza e Brighton). L’ultima volta che i capitolini avevano segnato tre reti in una partita era datato 25 settembre, l’esordio di Juric con l’Udinese.(LaPresse) – calciomercato.