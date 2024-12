Ilgiorno.it - Rocio, la mamma uccisa dal tir: presidio per la sicurezza: “Accetteremo solo zero morti”. E il sindaco incontra i familiari

Milano – Centinaia di persone si sono radunate ieri sera in viale Serra, nel punto in cui mercoledì mattina è stata travolta eEspinoza Romero, la donna peruviana di 34 anni che pochi secondi prima di morire investita da un tir pirata è riuscita a salvare i suoi gemellini di un anno spingendo via il passeggino a due posti sul quale erano seduti. “Fermi tutti“ è il flash mob che ieri alle 19.30 ha richiamato in strada cittadini, rappresentanti di associazioni e della comunità peruviana. Per abbracciare la famiglia della donna – presenti i parenti, tra cui il marito Josè con in mano una sua fotografia – e anche per chiedere un cambiamento “urgente. A tutela delle persone”, ribadiscono i promotori di “Città delle persone“, una comunità “di oltre 7mila persone che a partire da Milano – spiegano – si impegnano per una città più sicura e vivibile, dove lo spazio pubblico sia distribuito in maniera più equa.