Mister Movie | 28 Anni Dopo lo Zombie nel Trailer non è Cillian Murphy

L'uscita del trailer di 28 Anni Dopo, il tanto atteso sequel di Danny Boyle, ha scatenato un'ondata di speculazioni tra i fan. Uno zombie particolarmente emaciato ha catturato l'attenzione di tutti per la sua somiglianza con Cillian Murphy, protagonista del primo film 28 giorni dopo (2002). Tuttavia, un recente chiarimento ha smentito la teoria che fosse proprio l'attore irlandese a interpretare la creatura nel trailer. Chi si nasconde dietro lo zombie? Parlando con The Guardian, il mercante d'arte britannico Angus Neill ha rivelato di essere lui il volto dello zombie che ha tratto in inganno i fan. Neill ha raccontato di essere stato scelto direttamente da Danny Boyle per il ruolo: "Danny mi ha detto che aveva sempre pensato a me per questa parte", ha spiegato.