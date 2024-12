Oasport.it - Mathieu van der Poel svela il calendario di ciclocross: inverno rovente e obiettivo Mondiali

van derha deciso di cimentarsi nuovamente con ildurante l’e hato il propriodi gare, comunicando dove sarà presente nei prossimi due mesi. Il Campione del Mondo in carica andrà a caccia della sesta corona iridara in carriera in questa specialità dopo quelle del 2015, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024. Il fuoriclasse olandese, che nel corso di questa stagione ha vinto la Parigi-Roubaix e il Giro delle Fiandre, sarà infatti della partita in occasione deiin programma il 2 febbraio a Lievin (Francia).L’alfiere della Alpecin-Deceuninck, che ha chiuso l’annata agonistica con il terzo posto nella prova in linea deisu strada e il sigillo aidi Gravel lo scorso 6 ottobre, esordirà il 22 dicembre in occasione della tappa di Coppa del Mondo a Zonhoven e il giorno successivo sarà impegnato al Superprestige di Mol.